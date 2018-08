Wahlkampf

Köberle ist auf Tour

Dornburg Der Landratskandidat der CDU, Michael Köberle, führt seine Tour durch den Landkreis weiter und ist am Samstag, 1. September, wie folgt in Dornburg: ab 9 Uhr in der Ortsmitte und im Scheunen-Café in Dorndorf, ab 10.30 Uhr am Infostand vor dem Rewe-Markt in Frickhofen sowie ab 12 Uhr am Sportgelände, bei der Feuerwehr und beim Verein für japanische Kampfkunst und Kultur in Langendernbach. Ab 13.45 Uhr begibt sich Köberle mit dem „Straußen-Express“ auf eine Rundfahrt durch Thalheim mit Halt am Hofgarten und am Dorfmuseum.

