Landratswahl

Köberle zu Gast in Bad Camberg

Bad Camberg Auf seiner nächsten Station durch den Landkreis besucht der Landratskandidat der CDU, Michael Köberle, am Samstag, 9. Juni, Bad Camberg. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Infostand am Edeka-Markt, Frankfurter Straße 86. Im Anschluss wird Köberle für je 45 Minuten in den einzelnen Ortsteilen sein.

