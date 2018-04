Integration

Kompetente Verbraucher

Weilburg Die nächste Informationsveranstaltung des Sozialamtes des Landkreises Limburg-Weilburg und des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe findet am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr im Kreishaus in Weilburg statt. Kerstin Gärtner von der Verbraucherzentrale Hessen hält im Rahmen des Projekts „Verbraucherkompetenz für Flüchtlinge“ einen Vortrag. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Copyright © mittelhessen.de 2018