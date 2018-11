Konfirmanden feiern Jubiläum

Kirche Festgottestdienst in Hirschhausen

Weilburg-Hirschhausen 25 und 50 Jahre ist die Konfirmation her: In Hirschhausen ist das silberne und goldene Konfirmationsjubiläum in einem Festgottesdienst gefeiert worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018