Kirche

Konfirmanden stellen sich am Sonntag vor

Glaube Ihr Motto lautet: „Fürchte dich nicht!“

Weilburg Am Sonntag, 29. April, stellen sich 23 Jugendliche aus Weilburg, Ahausen, Waldhausen, Odersbach und Kirschhofen der Gemeinde vor. Unter dem Motto „Fürchte dich nicht!“ haben die Konfirmanden einen Gottesdienst entwickelt. Dieser beginnt um 10.30 Uhr in der Schlosskirche. Eine von Dekanatskantorin Doris Hagel zusammengestellte Projektband sorgt für den musikalischen Rahmen. Nach dem Gottesdienst gibt es in der Küche der Schlosskirche ein Kirchencafé.

