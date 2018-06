Gesundheit

Kosmetik für Krebspatientinnen

Medizin Seminar im Sankt-Vincenz-Krankenhaus

Limburg Ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie im Sankt-Vincenz-Krankenhaus in Limburg bietet „DKMS Life“ am Donnerstag, 19. Juli, ab 15 Uhr an. Die Teilnahme und eine Tasche mit Kosmetikprodukten, die auf die Schritte des Programms abgestimmt sind, sind kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt.

