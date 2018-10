Zerstörung

Kratzer am BMW-Cabriolet

Brechen-Niederbrechen Auf ein geparktes Cabriolet hatten es Vandalen im Laufe des Samstages in der Wilhelmstraße in Niederbrechen abgesehen. Die unbekannten Täter zerkratzten zwischen 1 und 12 Uhr die Karosserie des schwarzen BMW und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 3500 Euro.

