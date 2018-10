Glaube

Kreativer Gottesdienst

Weilmünster Seit 2007 beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Weilmünster an der „ChurchNight“ und feiert am Mittwoch, 31. Oktober, mit der Gemeinde und den Konfirmanden ab 18 Uhr in der Kirche einen Kreativgottesdienst. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Achtsam“. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Lutherrallye statt. 100 Konfirmanden laufen in sechs Kleingruppen durch den Marktflecken und lösen dabei Aufgaben. Stationen sind die Heimatstube, die katholische Kirche, die evangelische Kindertagesstätte, eine Privatgarage und das Geschäft „Staudt & Co.“.

Copyright © mittelhessen.de 2018