Veranstaltung

Kulturen treffen sich

Integration „Tag der Begegnung“ auf Sportplatz

Beselich-Obertiefenbach Die Gemeinde Beselich veranstaltet am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr in Kooperation mit dem TuS Obertiefenbach einen „Tag der Begegnung“ für alle Kulturen. Die Veranstaltung wird auf dem Sportplatz in Obertiefenbach stattfinden.

