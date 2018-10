Termine

Kunst in der Pause

Limburg Werke des Bildhauers Karl Matthäus Winter prägen das Stadtbild Limburgs. Zur aktuellen Ausstellung des Diözesanmuseums in Limburg über den Bildhauer, startet am Mittwoch, 17. Oktober, die Reihe „Kunst in der Mittagspause“. Insgesamt gibt es drei kostenlose Sonderführungen, und zwar jeweils ab 12.15 Uhr am 17. Oktober, am 24. Oktober und am 7. November. Durch die Ausstellung, die bis Sonntag, 25. November, läuft, führen der Leiter des Museums, Matthias Theodor Kloft, der Kurator der Ausstellung, Dominik Müller, und die Volontärin des Museums, Melanie Scheidler.

