Freizeit

Kunterbunter Flohmarkt

Basar Sachen für den Herbst und den Winter

Merenberg Der Verein der Freunde und Förderer der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Merenberg veranstaltet mit dem Elternbeirat am Freitag, 7. September, von 16 bis 17.30 Uhr in der Sporthalle einen Herbst-Winterbasar. Einlass für Schwangere ist ab 15.30 Uhr. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

