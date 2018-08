Kurz notiert

Kursus in EDV geht bald los

Weilburg Die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bietet einen sechswöchigen EDV-Grundkursus mit Word an. Er startet am Montag, 3. September, um 18 Uhr in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg.

