Kurzparker findet Schaden

Bad Camberg Am Montag ist es in der Carl-Zeiss-Straße in Bad Camberg zu einer Unfallflucht gekommen. Der Besitzer eines roten Opel Zafira hatte den Wagen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt und musste nur etwa 15 Minuten später frische Beschädigungen im Bereich der hinteren, rechten Tür feststellen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

