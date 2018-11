Aktion

Landfrauen backen Brot

Genuss Bestellungen sind bis Mittwoch möglich

Merenberg-Barig-Selbenhausen Der Landfrauenverein Barig-Selbenhausen backt Brot. Vorbestelltes Brot kann am Freitag, 9. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag, 10. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr am Backhaus abgeholt werden.

