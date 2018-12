Laubuseschbach startet in den Advent

Geselligkeit Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Platz vorm Bürgerhaus findet schon zum 13. Mal statt

Weilmünster-Laubuseschbach Stimmungsvoll dekorierte Holzhäuschen haben am vergangenen Wochenende den Platz vorm Bürgerhaus in Laubuseschbach wieder in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt.

Copyright © mittelhessen.de 2018