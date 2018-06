Veranstaltungen

Leichtathleten nehmen das Sportabzeichen ab

Freizeit Auf dem neuen Sportplatz in Niederselters

Selters-Niederselters Die Leichtathleten der LSG „Goldener Grund“ bieten am morgigen Mittwoch, 20. Juni, von 18 bis 20 Uhr auf dem neuen Sportplatz in Niederselters erneut einen Abnahmetermin für die leichtathletischen Disziplinen an. Interessierte jeden Alters sind herzlich willkommen – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

