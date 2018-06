Leser gehen in die Klinik

Aktion „TAGEBLATT öffnet Türen“ am Donnerstag

Löhnberg Die erste Station von „TAGEBLATT öffnet Türen“ in diesen Sommerferien steht an. Es geht am Donnerstag, 28. Juni, um 10 Uhr in die Tierklinik Ketter in Löhnberg, an der alten B 49. Angeschaut werden unter anderem die Behandlungsräume und auch die Operationssäle an.

