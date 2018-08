Geselligkeit

Liberale heben ab

Wahlkampf Familientag der FDP im Kreis

Weilmünster-Essershausen Am Sonntag, 2. September, findet von 13 bis 17 Uhr am „Lake Miller“ in Essershausen ein Familientag der Kreis-FDP statt. Falkner Berthold Geis zeigt ab 13.30 Uhr eine Flugvorführung. Auch Marion Schardt-Sauer (Landtagskandidatin im Wahlkreis Limburg-Weilburg I), Armin Müller (Landtagskandidat im Wahlkreis Limburg-Weilburg II), Klaus Valeske (Landratskandidat) und Stefan Ruppert (Landesvorsitzender der FDP Hessen) sind vor Ort.

Copyright © mittelhessen.de 2018