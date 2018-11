Liberale sind dankbar

Parteien „Danke-Stand“ in der Fußgängerzone

Limburg Die FDP möchte sich an ihrem Info-Stand am Samstag, 24. November, ab 10 Uhr in der Limburger Fußgängerzone für die vielfältige Unterstützung und das Wahlergebnis sowie das Vertrauen bei den Landtags- und den Landratswahlen bedanken.

