Schöffen

Liste wird ausgelegt

Weilburg Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg hat in der Sitzung am 7. Juni den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen in der Amtszeit von 2019 bis 2023 für den Amtsgerichtsbezirk Weilburg gefasst.

