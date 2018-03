Lkw-Fahrer schlägt 35-jährige Passantin

Streit Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls

Mengerskirchen In der Oberen Bergstraße in Mengerskirchen eskalierte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein Streit zwischen einer 35-jährigen Fußgängerin und einem bisher unbekannten Lkw-Fahrer.

