Kurse

Mädchen verteidigen sich

Limburg Der Verein „Gegen unseren Willen“ bietet in der Walderdorffstraße in Limburg Selbstverteidigungskurse an. Der Aufbaukursus richtet sich an Mädchen, die bereits einen zweitägigen Kursus absolviert haben (auch bei der früheren Trainerin). Dieser findet am Samstag, 10. November, statt. Der Kursus für Frauen und Mädchen ab 15 Jahren ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, und bietet die Möglichkeit, Techniken zu erlernen, um in kritischen Situationen besser reagieren zu können.

