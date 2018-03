Fastnacht

Männer starten das Spektakel

Brechen-Niederbrechen Den Abschluss der Fastnacht des MGV „Frohsinn“ Niederbrechen bildet das Männerballett-Spektakel am Rosenmontag, 12. Februar, um 20.11 Uhr. Neben den vereinseigenen Tanzgruppen treten Männerballette aus der Region auf, wie zum Beispiel aus Schwickershausen, Oberbrechen, Villmar, Werschau und Wilsenroth. „Die bewegten Männer“ aus Assenheim sind ebenfalls wieder am Start. Die Kulturhalle in der Runkeler Straße 4 wird ab 18.33 Uhr für die Zuschauer geöffnet.

Copyright © mittelhessen.de 2018