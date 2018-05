Mann geht auf die Flucht

Polizei Er wollte ein gefälschtes Rezept einlösen

Löhnberg Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag unerkannt in der Waldhäuser Straße in Löhnberg die Flucht ergriffen, nachdem er versucht hatte, in einer dortigen Apotheke ein gefälschtes Rezept einzulösen. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben. Der Mann soll eine normale Statur, dunkle, kurze Haare und ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Bekleidet sei der Unbekannte mit einer schwarzen Daunenjacke, Jeans sowie schwarzen Turnschuhen gewesen.

