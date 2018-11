Gewalt

Mann greift mehrere Frauen an

Polizei Betrunkener 19-Jähriger schlägt und tritt / Zwei Opfer müssen ins Krankenhaus

Limburg In der Nacht zum Sonntag hat ein 19-jähriger Mann am Bahnhofsplatz in Limburg mehrere Frauen angegriffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018