Mann wird geschlagen

Polizei Am Abend des Rosenmontags in Kubach

Weilburg-Kubach Am Abend des Rosemontags ist es in der Friedenbachstraße in Kubach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Laut den Angaben des 22-jährigen Opfers habe er gegen 23.30 Uhr eine Veranstaltung verlassen und sei daraufhin von mehreren Männern auf der Straße geschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden. Einer der Angreifer soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Der Mann sei schlank gewesen und habe dunkle kurze Haare sowie einen Vollbart gehabt. Bekleidet sei der Angreifer mit einem weißen Pullover und Jeans gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018