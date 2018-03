Dorfleben

Markttag bietet Feinkostspezialitäten

Freizeit Am Mittwoch von 13 bis 17 Uhr

Löhnberg Der nächste Markttag findet am Mittwoch, 4. April, von 13 bis 17 Uhr im Hof des Mehrgenerationenhauses in Löhnberg statt. Es werden unter anderem Feinkostspezialitäten wie Käse, Pasta, Frischfisch, Holzofenbrot, Vollkornbrot, Kartoffelbrot und Wurst angeboten. Brot und Wurst können bis Montag, 2. April, bei Sieglinde Schmidt in der Gemeindeverwaltung oder bei Thomas Zipp im Mehrgenerationenhaus vorbestellt werden. Die Jäger bieten an, Fleisch vorzubestellen und am Markttag abzuholen.

Copyright © mittelhessen.de 2018