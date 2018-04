Patienten

Martin Frömel informiert

Limburg Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sind die Themen eines Vortrags des Bundes der Steuerzahler, der am Donnerstag, 26. April, um 19 Uhr in der Stadthalle in Limburg beginnt. Referent ist Martin Frömel, Fachanwalt für Steuerrecht, aus Löhnberg. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

