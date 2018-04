Konzert

Martin Harley tritt auf

MUSIK Konzert findet im Café Ententeich statt

Weilburg Am Dienstag, 17. April, gibt Musiker Martin Harley ab 20 Uhr im Café Ententeich in der Marktstraße 5 in Weilburg ein Konzert. Der Singer-Songwriter tritt auf allen großen Folkmusik-Festivals in Kanada, den USA und Europa auf.

