Merenberg Die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bietet in der Kindertagesstätte in Merenberg den Kurs „Babymassage“ an. Los geht es am Freitag, 28. September, um 17 Uhr. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Gruppe erhält auch Tipps zur Ernährung von Babys und Kleinkindern.

