POLIZEI

Mauer mit Farbe versaut

Limburg Vandalen haben Ende der vorigen Woche die Mauer einer Firma in der Straße am Fleckenberg in Limburg mit Farbe besprüht. An der Betonmauer, die zur A 3 hin liegt, entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

