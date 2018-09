Mehr Vielfalt bei den Kursen

VOLKSHOCHSCHULE Kinder lernen malen oder Selbstverteidigung

VILLMAR Am 13. Februar startet in der Außenstelle Villmar der Volkshochschule das Frühjahr-/Sommersemester. Angeboten werden 13 Kurse, darunter vier Neuheiten. Ein Flugblatt wird an alle Haushalte verteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2017