Limburg Am Sonntag, 25. Februar, ist in Limburg der Tag der Stadtführer. Unter dem Motto „Die Limburger Altstadt verzaubert“ bieten sie an diesem Sonntag kostenfreie Kurzführungen an. Auch längere Touren sind im Angebot.

