Straftat

Mehrere Autos beschädigt

Brechen-Niederbrechen Am Montag sind in der Dietkircher Straße in Niederbrechen drei dort geparkte Autos beschädigt worden. Dies hat die Polizei mitgeteilt. Unbekannte Täter hätten zwischen 8 und 12.45 Uhr offensichtlich mehrere Steine gegen die betroffenen Autos geworfen. Hierdurch sei ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro entstanden.

