Polizei

Metalldiebe greifen zu

Selters-Eisenbach Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Stotz“ in Eisenbach eingebrochen und haben aus den Bädern und Küchen rund 20 Armaturen, aus dem Keller mehrere Meter Kupferleitung sowie Wasseruhren gestohlen.

