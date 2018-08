Wahlkampf

Michael Köberle geht auf Tour

Villmar Der Landratskandidat der CDU, Michael Köberle, führt seine Tour durch den Landkreis weiter und ist am Samstag, 4. August, in folgenden Ortsteilen: ab 8 Uhr am Informationsstand an der Bäckerei Schmidt/am Rathaus in Villmar, ab 9 Uhr am Rewe-Markt in Villmar, ab 10.45 Uhr an der Bäckerei in Weyer und ab 12 Uhr am Hotel „Lahnbrücke“ in Aumenau. Hausbesuche unternimmt er ab 13 Uhr in Langhecke, ab 14 Uhr in Seelbach und ab 15 Uhr in Falkenbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018