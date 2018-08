Kabarett

Michl Müller tritt auf

Freizeit Kabarettist in der Stadthalle in Limburg

Limburg Am Freitag, 12. Oktober, präsentiert Kabarettist Michl Müller in der Stadthalle in Limburg sein aktuelles Programm „Müller … nicht Shakespeare!“.

