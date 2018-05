Reise

Mit AG „60plus“ unterwegs

Limburg Weilburg Die AG „60plus“ der SPD Limburg-Weilburg fährt von Donnerstag bis Montag, 24. bis 28. Mai, nach Ostfriesland. Die Hinfahrt erfolgt über Oldenburg in Niedersachen, die Rückfahrt über Münster in Westfalen. Ziel ist Sande am Jadebusen.

