Mit Diebesgut aus der Wohnung auf Flucht

Polizei Unbekannte brechen in Bad Camberg ein

Bad Camberg Im Laufe des Dienstagnachmittags sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schulstraße in Bad Camberg eingebrochen. Dies hat die Polizei mitgeteilt.

