Führung

Mit Schick durch Weilburg spazieren

Rundgang Durch 1112 Jahre Stadtgeschichte

Weilburg Auf dem Marktplatz in Weilburg startet am Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr am Neptunbrunnen die Stadtführung, die sich den Themen Monarchie, Demokratie und Anarchie widmet.

