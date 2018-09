Stadtführung

Mit Schick durch die Stadt

Spaziergang Führung am 23. September

Weilburg Am Sonntag, 23. September, beginnt um 15 Uhr am Neptunbrunnen auf dem Marktplatz in Weilburg eine Stadtführung. Das Motto lautet „Monarchie, Demokratie, Anarchie“.

