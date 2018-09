Mit netten Menschen im Gespräch

Trödel Hunderte Besucher schlendern über den Weilburger Jedermann-Markt

Weilburg Kleidung, Schmuck, Bilder, Lampen, Bücher, Schallplatten, Spielzeug, Taschen, Geschirr: Beim Jedermann-Markt in Weilburg finden Schnäppchenjäger, was ihr Herz begehrt. Hunderte Besucher sind am Sonntag durch die historische Altstadt geschlendert.

