Attraktion

Mittelaltermarkt besuchen

Hadamar Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, steigt rund um das Schloss in Hadamar ein Mittelaltermarkt. Für Musik, Essen und Trinken ist gesorgt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Samstag gibt es ab 21 Uhr eine Feuershow. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene. Historisch Gewandete und Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen vier Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018