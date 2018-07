Mond und Mars auf dem Mensfeldener Kopf

Limburg Am kommenden Freitag finden zeitgleich zwei besondere astronomische Ereignisse statt. Spektakulär wird der Vollmond im Erdschatten aufgehen, nur vom Streulicht, durch die Lichtbrechung in der Atmosphäre, düster rot erhellt. Gleichzeitig erreicht der Mars seine größte Annäherung an die Erde, da er von der Sonne aus direkt unserer Verlängerungslinie steht, in der Marsopposition.

