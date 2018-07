Motorradfahrer stürzt

Verkehr 71-Jähriger muss ins Krankenhaus

Weilmünster Am Sonntagmittag hat sich im Kreisel an der Weilstraße in Weilmünster ein Unfall ereignet, bei dem ein 71-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall, als eine 60-jährige BMW-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und dabei den dort fahrenden Motorradfahrer übersah und touchierte. Der 71-Jährige stürzte daraufhin und kam mit seinem Motorrad im Kreisverkehr zum Liegen.

Copyright © mittelhessen.de 2018