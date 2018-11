Motorradfahrer stürzt zu Boden

Löhnberg Am Montagnachmittag ist im Einmündungsbereich Güldenstadt/ Selbenhäuser Straße in Löhnberg ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 17.15 Uhr die Selbenhäuser Straße und wollte nach links in die Straße „Güldenstadt“ abbiegen. Dabei geriet der Skoda augenscheinlich auf die Fahrspur des entgegenkommenden Motorrades und stieß mit diesem zusammen.

