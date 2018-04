Mountainbike verschwunden

Bad Camberg Am späten Samstagnachmittag haben Unbekannte ein Mountainbike der Marke Rockrider vom Gelände einer Kirche in der Burgstraße in Bad Camberg geklaut. Und ergriffen mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht.

