Kammerton

Mozart schlüpft in Kostüme

Weilburg Unter dem Motto „Mozart in Kostümen: Arien, Ensembles und Texte“ gestaltet die Gesangsklasse von Iduna Demmer am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr die nächste Veranstaltung der Reihe „Kammerton“ im Alten Rathaus auf dem Marktplatz in Weilburg.

