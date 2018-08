Von Sabine Gorenflo

Mozarts Medizin macht intelligent

Kultursommer Die „Operateurinnen“ begeistern ihr Publikum in der Zehntscheune

RUNKEL Bravo- und Zugaberufe hat es für die „Operateurinnen“ vom begeisterten Publikum am Samstag in der Zehntscheune gegeben. Das „Konzert mit Heilwirkung“ hatte es in sich – wobei die Gäste nichts gegen kühlendere Musik gehabt hätten.

