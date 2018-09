Feuer

Mülltonnen brennen

Hünfelden-Dauborn Auf dem Gelände der Europaschule in Dauborn sind durch bislang unbekannte Täter zwei Kunststoffmülltonnen in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall am Samstag ereignet.

